Conflitos laborais entre TAP e sindicatos ameaçam verão

As dificuldades nas negociações entre a TAP e os sindicatos, numa altura em que o tráfego está próximo de níveis de 2019, ameaçam perturbar a operação no verão, com as estruturas a darem indicações de que poderão convocar greves.Os sindicatos contestam os cortes salariais que se mantêm, de 25% para a generalidade dos trabalhadores e de 35% para os pilotos, a opção pelo ‘outsourcing’ da operação, depois da rápida recuperação do tráfego aéreo. E deixam críticas à administração da transportadora.Entre os mais contestatários estão os pilotos. Na passada segunda-feira, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou a companhia de "manipulação e propaganda" e garantiu que iria acionar "todos os mecanismos legais" para contestar o que dizem estar a ser "incumprido". Posição assumida depois de a TAP ter anunciado que vai reduzir de 20% para 10% o corte que os pilotos sofreram nos vencimentos. Tripulantes e trabalhadores de terra também estão descontentes e exigem a reversão dos cortes. Em cima da mesa poderá estar uma greve no verão.