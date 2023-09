As queixas dos contribuintes contra o Fisco duplicaram: em 2022, foram apresentadas 5345 reclamações, um aumento de 102% face às 2649 queixas registadas no ano anterior. Ontem, a propósito do combate à fraude e à evasão fiscal, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, afirmou, numa audição no Parlamento, que “Portugal é apontado como um exemplo internacional nesta matéria”.









