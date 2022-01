Contribuintes pagam ‘buraco’ de Vieira de 45,6 milhões de euros

Os contribuintes pagaram as perdas do NB com os créditos da Imosteps, empresa de Luís Filipe Vieira, no valor de 45,69 milhões de euros. O ‘buraco’ da empresa de Vieira foi coberto pelo Fundo de Resolução (FdR), entidade pública que detém cerca de 25% do capital social do NB. No processo Operação ‘Cartão Vermelho’, no qual Vieira é o principal arguido, o Ministério Público (MP) alega que a forma como o NB tratou os créditos da Imosteps indicia um comportamento lesivo para os interesses do Estado e quer apurar todos os contornos das operações relacionadas com a Imosteps.