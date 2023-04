Os contribuintes assumiram as perdas do Novo Banco (NB) com um crédito de uma empresa de Jacques Rodrigues, ‘barão da imprensa cor-de-rosa’. As perdas dizem respeito a um crédito inicial da Impalagest - Consultadoria de Gestão de cerca de 2,2 milhões de euros que o NB vendeu no pacote Nata II, no final de 2019, por cerca de 1,6 milhões de euros.









