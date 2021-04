A criação de emprego recuou 34% em ano de pandemia. O ano de 2020 registou uma média anual de 23 097 empregos vagos, abaixo dos 34 961 registados no ano anterior, mostram dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho.A maior contração deu-se logo no primeiro trimestre, quando arrancou o confinamento geral, num período marcado por muitas incertezas quanto ao futuro. A partir do segundo trimestre, com a reabertura ...