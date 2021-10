A CP poderá sanear mais de 85% da sua dívida histórica, em 2022: a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano prevê que a empresa poderá limpar as dívidas à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) e ao Banco Europeu de Investimento (BEI), no total de cerca de 1,8 mil milhões de euros. A medida resulta de um acordo estabelecido entre os ministérios das Infraestruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, e das Finanças, liderado por João Leão.