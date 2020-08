Crise reduz quase a metade a venda de carros novos

A crise económica provocada pela pandemia reduziu quase a metade a compra de carros novos em Portugal. Segundo os dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, revelados esta segunda-feira, a quebra de vendas de janeiro a julho é de 45.6%. Foram menos 66974 viaturas face ao período homólogo de 2019.



Até ao final de julho, os portugueses compraram 80057 novos carros, com quase todas as marcas a sentirem quebras de vendas significativas. A Renault, Citroen, Fiat e Opel sofreram quebras superiores a 50%, em sentido inverso está a Porsche.





Segundo os dados da ACAP a marca alemã é das poucas que consegue subir as suas vendas no nosso País nos primeiros sete meses do ano, com 474 carros vendidos (uma subida de 32,4% face a 2019).Outras marcas conotadas com o segmento de luxo também sofreram quebras. A Ferrari, por exemplo, vendeu menos cinco carros do que o ano passado(14 contra 19).