Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CTT apostam em nova plataforma digital

Aplicação permite a entrega de encomendas no próprio dia, no prazo até duas horas.

15:24

O CTT Now é a nova plataforma digital lançada pelos Correios de Portugal, que permite a entrega de encomendas no próprio dia, no prazo até duas horas, um serviço que está disponível, para já, na zona da Grande Lisboa.



Para aceder ao CTT Now, o cliente pode fazer o pedido através do 'download' da aplicação no telemóvel ou da página de Internet, cttnow.ctt.pt, e depois de introduzir os dados, como a morada e o tipo de objeto a transportar, recebe uma estimativa do custo, realiza o pagamento e pode acompanhar 'online' o estafeta durante todo o percurso.



O diretor de e-Commerce da empresa, Alberto Pimenta, realça que "o CTT Now representa mais um passo dos CTT na senda da sua transformação digital, inovação e desenvolvimento do comércio eletrónico em Portugal, disponibilizando aos seus clientes, particulares ou empresas com perfil moderno jovem e digital, uma plataforma de serviços de recolhas e entregas rápidas".