O aumento do preço das matérias-primas, nomeadamente cereais, da energia, das embalagens e do transporte, está a asfixiar a indústria agroalimentar nacional. “É uma situação preocupante e não se perspetivam melhorias antes do segundo trimestre de 2022”, afirma ao CM presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA).