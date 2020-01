"Uma proposta que promove mais investimento": António Costa defende Orçamento do Estado no Parlamento

Decorre esta quinta-feira o debate da proposta de Orçamento de Estado para 2020 no Parlamento. Os membros do Governo vão iniciar o debate às 15h00 com António Costa a abrir a discussão.



O primeiro-ministro defendeu a proposta sublinhando que esta "promove mais investimento, qualidade dos serviços públicos, a melhoria dos rendimentos e maior justiça social" e "reduz desigualdades".

"Com este Orçamento não ficamos a marcar passo nem mudamos de rumo", defende António Costa dizendo que é preciso "continuar este caminho" referindo-se às conquistas dos últimos quatro anos de legislatura.



"O Governo reconstruiu a confiança nas instituições e na economia portuguesa", garantiu.



Ao longo do discurso de abertura do debate, Costa destaca como prioridade a promoção do investimento público e privado, com especial enfoque na área da Saúde no que toca ao investimento público.

Quanto ao investimento privado, o socialista destaca a redução do IRC que ajudará "as pequenas e médias empresas que reinvestem os seus lucros".

Defende ainda que é preciso desencorajar o alojamento local e priorizar o arrendamento acessível. Num discurso longo, Costa garante ainda que o ambiente não fica de parte neste Orçamento e sublinha o facto desta proposta apresentar um excedente orçamental - que pode atender a necessidades múltiplas - justificando que isso só foi possível graças à redução da dívida do Estado.

maior dívida pública do mundo.

O documento, segundo Mário Centeno, pretende equilibrar as contas dos portugueses sem esquecer as condições de vida que estes possuem focando-se num reforço da saúde e sair da lista de países com aO debate espera-se bastante aceso uma vez que o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega já anunciaram que votarão conta.Até agora o Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Verdes já manifestaram a intenção de se absterem na votação de sexta-feira.Falta apenas o Livre manifestar a sua intenção de voto. Feitas as contas a proposta do Governo estará aprovada com os votos favoráveis dos 108 deputados do PS.O OE2020 vai a votação final global a 6 de fevereiro. O documento contém medidas que vão mexer diretamente com a carteira dos portugueses como é o caso do IVA da eletricidade ou o aumento salarial da função pública.