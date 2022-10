O Governo decidiu separar o valor do mínimo de existência (montante mínimo isento da cobrança de IRS) do salário mínimo nacional, e definiu na proposta de Orçamento para 2023 um valor fixo para aquele ano e para 2024. Isto significa que, tomando os valores negociados no Acordo de Rendimentos, quem ganhe 810 euros em 2024 terá de pagar 280 euros de IRS anual, e em 2026 quem ganhe 900 euros vai ter de pagar 770 euros de IRS anual.









