Défice orçamental de 2018 revisto em baixa uma décima para 0,4% do PIB

Depois do aumento de três cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo, que se registou no início desta semana, a próxima não deverá trazer melhores notícias ao bolso dos portugueses, com a subida do preço do petróleo nos mercados. Ontem, o barril de Brent, transaccionado em Londres e que serve de referência para Portugal, valorizou 0,92% para 115,08 dólares, chegando a máximos registados em Maio. <br/><br/>