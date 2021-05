As contas públicas até abril mostram bem o impacto de mais um período de confinamento devido à pandemia. O défice agravou-se ao ritmo de 40,3 milhões de euros por dia nos quatro primeiros meses do ano, atingindo 4,8 mil milhões de euros, segundo a Execução Orçamental de abril divulgada esta quarta-feira pela Direção-Geral do Orçamento.