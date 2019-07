Défice orçamental volta a descer e fica nos 536 milhões no primeiro semestre

O défice orçamental desceu para 536 milhões de euros no primeiro semestre. É uma redução de 2.117 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, anunciou o Ministério das Finanças nesta quinta-feira, 25 de julho, num comunicado que antecipa a divulgação, pela Direção-Geral de Orçamento, da síntese de execução orçamental até junho.Segundo o gabinete de Mário Centeno, o défice orçamental do primeiro semestre, que é divulgado em ótica de caixa, "está influenciado por efeitos que melhoram o saldo, mas que não têm impacto no apuramento em contas nacionais", ou seja, a ótica dos compromissos e que conta para verificar se Portugal cumpre com as regras europeias.(Notícia em atualização)