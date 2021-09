O Governo garante que “não haverá aumento da carga fiscal” através de outros impostos para compensar o alívio com a revisão dos escalões de IRS. A promessa foi feita este sábado pelo ministro das Finanças, à margem de uma reunião do Ecofin, na Eslovénia.Segundo João Leão, o Governo quer aumentar a progressividade do imposto, criando dois novos escalões, “com seriedade e responsabilidade”.