A descida do IVA nos produtos alimentares anunciada pelo primeiro-ministro está condicionada a um acordo prévio com a grande distribuição. Segundo apurou o CM, as grandes superfícies têm de se comprometer a repercutir, integralmente, a descida do imposto no preço de venda ao público. Esta solução combina a vertente fiscal com a vertente de autorregulação, duas das soluções adotadas na Europa (França e Espanha) que o executivo de António Costa andou a estudar nos últimos 15 dias.









