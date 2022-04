Desconto no ISP mantém-se inalterado na próxima semana, mas preços dos combustíveis voltam a subir

O desconto temporário do ISP vai manter-se inalterado na próxima semana, revelou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.De acordo com o comunicado enviado às redações, o desconto temporário será de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro no caso da gasolina.De acordo com os dados mais recentes do mercado, o preço do gasóleo e da gasolina deverá registar um aumento de 6 e 2 cêntimos por litro, respetivamente.Segundo o mecanismo semanal de revisão dos valores do ISP, os valores em causa representariam uma descida de 0,9 e 0,3 cêntimos por litro de gasóleo e gasolin, respetivamente."No entanto, atualmente verifica-se um desvio acumulado de 2 cêntimos na taxa do ISPpor litro de gasóleo e 0,8 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasolina", pode ler-se no comunicado.Desta forma, "as descidas resultantes da aplicação da fórmula são descontadas aos desvios acumulados, não se concretizando, portanto, qualquer a alteração às taxas do ISP em vigor na próxima semana."