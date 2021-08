Dispara número de famílias com apoios à habitação na terra de ministro Pedro Nuno Santos

D as 73 autarquias que já assinaram com o Governo o programa de apoio à habitação, financiado pela UE ao abrigo da bazuca europeia, há 18 concelhos que agora apresentam famílias com carência habitacional, quando em 2018, altura em que foi feito o levantamento, não as tinham.São João da Madeira, terra do ministro da Habitação Pedro Nuno Santos, é um desses casos, já que passou de zero para 339 famílias identificadas agora pela autarquia socialista e que consta do acordo assinado entre o município e o Governo. Segue-se Castelo de Paiva, uma câmara também socialista que sobe de zero para 269 famílias. Outro dos casos flagrantes é o de Grândola, câmara comunista, que passa de zero, em 2018, para 234 situações de carência habitacional. Os restantes municípios nesta situação são Peso da Régua, Marco de Canaveses, Arcos de Valdevez, Leiria, Lousada, Nordeste nos Açores, Vila Pouca de Aguiar, Penela, Melgaço, S. Pedro do Sul, Anadia, Vila do Porto, Arruda dos Vinhos, Mondim de Basto e Paredes de Coura.