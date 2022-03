Os cidadãos dos países da União Europeia (UE) estão a mudar os seus hábitos no que toca à compra de veículos comerciais. Em 2021, as vendas de carrinhas comerciais híbridas dispararam mais de 100%.Segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), no último ano, as vendas de carrinhas comerciais híbridas nos países da UE cresceram 101,5% para 25496 unidades.