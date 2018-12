Dívida pública atinge recorde acima de 251 mil milhões antes de reembolso ao FMI

A emissão de títulos de dívida em Outubro levou o valor do endividamento do Estado para um novo máximo em valor.

11:12

A dívida pública portuguesa situou-se em 251,1 mil milhões de euros em Outubro deste ano, o que representa um salto de 2,1 mil milhões de euros face a Setembro e representa um novo máximo histórico quando analisada a dívida pública em valor nominal e não no peso que tem na economia (este último é o indicador mais relevante).

Numa nota publicada esta segunda-feira, o Banco de Portugal explica que "para este aumento contribuíram essencialmente as emissões de títulos de dívida em 1,9 mil milhões de euros".

Portugal está a aumentar a almofada de liquidez com o objectivo de reembolsar todo o empréstimo ao FMI até final do ano, pelo quando este for liquidado, o valor da dívida pública deverá voltar a descer.

"Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 1,3 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 0,8 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 224,5 mil milhões de euros", explica o Banco de Portugal.