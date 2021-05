EDP avança com parque solar flutuante no Alqueva que deverá estar a produzir energia no final do ano

A EDP vai avançar com o projeto de um parque solar flutuante na barragem do Alqueva, um investimento de quatro milhões de euros, que deverá começar a produzir energia já no final deste ano, anunciou esta terça-feira a elétrica.

Em comunicado, a EDP informa que o projeto para um parque com 12 mil painéis solares na albufeira da barragem do Alqueva "recebeu luz verde para iniciar a construção", referindo que o "objetivo é que possa produzir energia já no final deste ano e abastecer o equivalente a 25% das famílias da região".

Depois de ter obtido o licenciamento final para iniciar a sua instalação, "a previsão é que os trabalhos no terreno arranquem no verão e que, no final deste ano, já possa estar a produzir energia", acrescenta a empresa.