Eletricidade em Portugal é a mais cara da União Europeia

O valor que os portugueses pagam pela eletricidade até aumentou menos do que na média europeia no segundo semestre do ano passado, mas o país lidera o ranking dos países da União Europeia onde os preços são os mais elevados, quando ajustados pelo poder de compra.



De acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat, no segundo semestre os consumidores domésticos em Portugal pagaram 22,9 euros por kWh de eletricidade. O valor representa um aumento de 2,8%, que até é inferior ao aumento médio da União Europeia no mesmo período (3,5%).





Ainda assim, Portugal surge no lugar cimeiro da lista dos países onde a eletricidade é mais cara. Segundo o Eurostat, surge na sexta posição, atrás de países mais ricos como Suécia, Itália, Dinamarca, Espanha e Holanda.Quando os preços são ajustados ao poder de compra em cada país, Portugal surge mesmo como o país onde a eletricidade é mais cara. Medida em PPS (purchasing power standards), a eletricidade em Portugal custa 28,2 unidades, o nível mais elevado entre todos os países da União Europeia e que compara com a média de 21,1. O elevado nível da carga fiscal é uma das principais razões pelas quais os portugueses pagam a eletricidade mais cara da Europa quando os preços são ajustados pelo poder de compra. Segundo o Eurostat, 55% do valor que os portugueses pagam pela eletricidade corresponde a impostos.