Empresa anglo-americana investe 3,5 mil milhões de euros em projeto que cria 1200 novos empregos em Sines

Em Sines vai nascer um dos maiores centros de dados da Europa. Com um investimento até 3,5 mil milhões de euros da empresa anglo-americana Start Campus, o projeto designado Sines 4.0 vai permitir criar 1200 postos de trabalho diretos e 8 mil indiretos até 2025. “Será um dos grandes centros do desenvolvimento económico do País”, defendeu esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, na cerimónia de apresentação do Sines 4.0.



Este megacentro pretende responder à crescente procura de processamento e armazenagem de dados, de serviços de ‘streaming’, ‘social media’, ‘ecommerce’, ‘gaming’, educação online ou videoconferência. A construção dos cinco edifícios deste parque tecnológico arranca em 2022 e o primeiro prédio será inaugurado em 2025. “Numa economia do futuro, a circulação de dados é crucial e Sines é o local de excelência para instalação de novos cabos de interconexão digital entre a Europa e outros destinos”, destacou Costa. Através deste projeto, que irá recorrer às energias renováveis para a alimentação e arrefecimento das estruturas, António Costa defende ser possível “conjugar a ambição de liderar a transição digital e a transição climática”.



“Campeão” no hidrogénio verde na Europa

O primeiro-ministro realçou que o País tem “a energia solar mais barata à escala mundial”, fator que pode contribuir para tornar Sines num “campeão da produção de hidrogénio verde” na Europa. Em Sines, onde fechou recentemente a central termoelétrica da EDP, deixará de ser produzida energia a partir do carvão, mas passará a ser produzida energia “através de hidrogénio verde”, lembrou Costa.

