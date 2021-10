Empresas continuam sem receber 2.ª tranche da medida Apoiar Rendas, alerta a AHRESP

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou esta quinta-feira que as empresas continuam sem receber a segunda tranche da medida Apoiar Rendas, pedindo a regularização "com a máxima urgência".

"A AHRESP continua a receber relatos de empresas dos setores do alojamento turístico e da restauração e similares que permanecem com pagamentos pendentes no âmbito da medida Apoiar Rendas, inserida no programa Apoiar", alerta a associação no seu boletim diário.

Esta medida, anunciada em dezembro de 2020, esteve disponível para candidatura entre fevereiro e abril de 2021 e tinha o objetivo de apoiar o pagamento das rendas do primeiro semestre de 2021.

"É incompreensível que, quase um ano após o anúncio da medida, o montante total do apoio ainda não tenha chegado às empresas", refere.

A AHRESP apela à regularização dos pagamentos em falta com a máxima urgência, considerando que estes "são muito importantes para reforçar a tesouraria das empresas numa altura em que a maioria dos apoios foram já retirados".

De acordo com os dados divulgados em julho pelo Ministério da Economia, o programa Apoiar fez chegar às empresas, até ao final do primeiro semestre, "pagamentos superiores a 1,1 mil milhões de euros" nos setores mais afetados pela covid-19.

O programa Apoiar consiste num apoio de tesouraria, sob a forma de subsídio a fundo perdido, para apoio a empresas dos setores particularmente afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia da doença covid-19.

No âmbito do Apoiar Rendas, lançado em fevereiro, foram apoiados cerca de 25.000 projetos, correspondendo a mais de 66 milhões de euros de financiamento, dos quais foram já pagos cerca de 75%.

A medida Apoiar Rendas, inserida no programa APOIAR, é um instrumento de apoio a fundo perdido à tesouraria das empresas que explorem negócio em espaço arrendado, com o objetivo de apoiar o pagamento das rendas.