No final de novembro, o montante total dos empréstimos para habitação concedidos às famílias atingia os 100,2 mil milhões de euros, mais 4% do que em igual período no ano passado mas menos 0,2 pontos percentuais face a outubro, avançou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).



Apesar de a reguladora financeira indicar que há um abrandamento pelo quarto mês seguido nos créditos concedidos a particulares, as famílias procuram mais empréstimos para comprar casa do que há um ano, mesmo com os juros a disparar.









