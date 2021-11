A falta de dezenas de milhares de trabalhadores está a ameaçar a recuperação dos setores mais tradicionais da economia portuguesa, do têxtil ao calçado, construção ou mobiliário, um problema que se agravou com a retoma depois do confinamento. Envelhecimento da população, escassez de imigrantes e de ofertas de emprego atrativas estão entre as principais causas da falta de força laboral