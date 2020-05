Famílias portuguesas perdem 1374 euros devido à pandemia

A pandemia provocou a perda de rendimento em 70% dos agregados familiares, de acordo com um estudo da Deco que quantifica o impacto da atual crise em 1374 euros, em média. No total das famílias portuguesas, o prejuízo já passa 3,9 mil milhões em pouco mais de dois meses, diz a associação do consumidor."A crise instalou-se, está a avolumar-se e, segundo a perceção dos nossos inquiridos, o mais certo é que venha a agudizar-se ao longo dos próximos 12 meses", alerta a Deco, num estudo sobre o impacto financeiro da Covid-19.A perda de rendimentos, que se agravou em maio face a abril, está a levar uma em cada quatro famílias a pedir auxílio financeiro. Em causa, o pagamento de despesas com a habitação e até com alimentação, com 11% dos inquiridos a admitirem muitas dificuldades para assegurarem o bem mais essencial.Por outro lado, um terço das famílias já usou as poupanças para enfrentar as despesas diárias. E outro terço das famílias antevê a necessidade de o vir a fazer, revela o estudo. Cerca de 9% dos agregados dizem que têm uma dificuldade extrema em pagar o empréstimo à habitação, 12% a renda da casa e 13% as telecomunicações.O inquérito da Deco mostra que, desde o início da atual crise, 65% dos portugueses mantiveram-se ativos profissionalmente, mas apenas 42% continuam a receber o mesmo salário. Os trabalhadores independentes são, neste contexto, os mais afetados já que a maioria manteve-se a trabalhar mas com perda significativa de rendimentos. Cerca de 13% perderam mesmo o emprego, engrossando desde o início de março a lista de desempregados.E as perspetivas não são otimistas: mais de um terço dos portugueses veem como plausível ficar sem emprego e cerca de 50% antecipam perder uma parte do salário, sem a correspondente redução do horário laboral. Há quem antecipe, por outro lado, perder benefícios laborais, como prémios.Os alunos do Ensino Secundário vão poder escolher as perguntas a que querem responder, e ‘deitar fora’ outras que não lhes interessam, nos exames nacionais deste ano. Segundo o Instituto de Avaliação Educativa (Iave), entidade que elabora as provas, os enunciados dos exames vão identificar questões que são de resposta obrigatória e outras de caráter opcional."Por exemplo, numa prova composta por 20 itens, 5 itens serão obrigatoriamente contabilizados para a classificação final", refere o Iave, acrescentando: "Dos 15 itens restantes, todos terão a mesma cotação e poderão ser respondidos pelos alunos, mas apenas serão considerados para a classificação final da prova os 10 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação".Embora o Iave coloque as coisas nestes termos, não é crível que os estudantes respondam a todos os itens, mas apenas aos 10 que mais bem dominam. A 1ª fase dos exames realiza-se entre 6 e 23 de julho.Entretanto, o Ministério da Educação revelou que "cerca de 90% dos alunos" compareceram nesta primeira semana de aulas presenciais", tendo também estado nas escolas "a quase totalidade dos docentes previstos".A reabertura do Ensino Pré-Escolar está marcada para dia 1 de junho e, de acordo com as orientações emitidas pelos ministérios da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em "nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças". Adianta o documento que a máscara é obrigatória para educadores e funcionários e para pessoas externas que entrem nas instalações.Governo e acionistas privados da TAP têm estado sentados à mesa na busca de uma solução para as dificuldades financeiras que a companhia vive. O montante não está fechado, mas o Estado deverá injetar mil milhões de euros na transportadora, valor que resulta da relação entre o número de aviões e de passageiros transportados em 2019. O mecanismo usado é ainda uma incógnita, diz a TSF.

