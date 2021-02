Fecho de refinaria da Galp e Covid-19 são "terramoto" para comércio de Matosinhos

O anunciado encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos, no distrito do Porto, a juntar à atual pandemia de covid-19 é uma "espécie de terramoto" para a restauração, hotelaria e comércio locais, disseram esta quarta-feira à Lusa representantes dos setores.

Se sem o atual estado pandémico o fecho do complexo petroquímico era "mau" para Matosinhos com a covid-19 vem causar uma "espécie de terramoto", considerou à Lusa o presidente da Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos (AECM), Fernando Sá Pereira.

Falando na "extrema importância" da refinaria para o concelho, o dirigente referiu que o seu fecho significa desemprego, empobrecimento e prejuízo em diferentes negócios.