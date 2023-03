Fernando Medina recusou-se esta terça-feira a dizer se demite a presidente executiva (CEO) da companhia se o relatório da IGF concluir que existiram irregularidades no pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis.



Mariana Mortágua (BE) fez a maior parte das perguntas sobre a TAP, entre elas, se o Ministério das Finanças ia tornar público o contrato feito com Christine Ourmières-Widener, e se ia tornar público o prémio contratado com a CEO da TAP.









