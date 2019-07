Finanças alteram profissões que dão desconto no IRS a residentes não habituais

O Governo alterou a lista de profissões de alto valor acrescentado que podem dar descontos no IRS no âmbito do regime de Residentes Não Habituais, para tentar atrair trabalhadores que estão fora do país para setores que têm revelado dificuldades na contratação.De acordo com a portaria publicada em Diário da República nesta terça-feira, 23 de julho, as Finanças abandonam o modelo subjacente à anterior tabela de profissões de elevado valor acrescentado que se baseavam em códigos de atividades económicas - e eram uma das condições essenciais para aceder ao regime - para adotar um modelo que assenta em códigos da classificação portuguesa de profissões.