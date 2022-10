Chegou ao fim o paraíso fiscal português para as criptomoedas. Uma das novidades do Orçamento do Estado para 2023 (OE) é a tributação das mais-valias dos ativos ‘cripto’ (sejam moedas ou mineração) a uma taxa de 28% no caso de serem detidas à menos de um ano. A mineração será tributada como rendimentos empresariais e as comissões cobradas pagam uma taxa de 4%.





Também a taxa sobre lucros excessivos (‘windfall tax’), que chegou a dividir os ministros da Economia e das Finanças, acabou por merecer consagração orçamental. Haverá uma taxa mínima de 33% que recairá sobre lucros extraordinários dos setores do petróleo bruto, gás natural, carvão e refinação, acompanhando a decisão tomada pela Comissão Europeia.Os consumidores vão poupar nove euros por ano, na fatura da eletricidade, com a redução do IVA de 13% para 6%, para famílias com potências contratadas até 6,90 kVA.O valor da Contribuição para o Audiovisual (CAV) - que consta da fatura de eletricidade e financia a RTP - vai manter-se em 2,85 euros, segundo a proposta do Governo.O montante de abono de famílias por crianças com mais de seis anos é aumentado de 41 euros para 50 euros.O valor mínimo do subsídio de desemprego deverá subir para 550,5 euros e o montante máximo para 1196,75 euros, na sequência da atualização do IAS.A proposta prevê a instalação no próximo ano de 12 novas Lojas de Cidadão, 170 novos Espaços Cidadão e seis novos Espaços Cidadão Móveis.O Governo prevê, durante dois anos, uma suspensão temporária das penalizações por amortização antecipada dos empréstimos no crédito à habitação.O Governo atualiza as taxas quer do imposto sobre veículos (ISV) quer do imposto único de circulação (IUC) em 4%, na proposta de OE 2023.A proposta prevê que as famílias venham a financiar o Estado em cerca de 334 milhões de euros através das emissões dos Certificados de Aforro.Governo prevê compensar os senhorios, que só poderão aumentar rendas até 2%, em cerca de 45 milhões de euros.A CP quer lançar, em 2023, um concurso para a aquisição de 12 comboios de alta velocidade no valor de 336 milhões de euros, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023, entregue esta segunda-feira no Parlamento.A ANA - Aeroportos de Portugal, concessionária dos aeroportos portugueses, submeteu ao Estado um pedido de reposição do equilíbrio financeiro de 214 milhões de euros, devido às medidas de restrição ao tráfego aéreo durante a pandemia.