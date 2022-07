A cobrança de impostos nos primeiros cinco meses deste ano disparou para mais de 17,5 mil milhões de euros ou cerca de 117 milhões de euros por dia. O valor acumulado corresponde a um acréscimo de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).









