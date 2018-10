Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FMI pede medidas para emendar o sistema comercial internacional

Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), pediu esta quarta-feira colaboração "para emendar o sistema comercial atual" em vez de o "destruir" criticando o protecionismo económico dos Estados Unidos.



"Precisamos de dar as mãos para emendar o atual sistema comercial, não para o destruir", disse Lagarde numa conferência do FMI que decorre em Bali, Indonésia.



Christine Lagarde reconheceu que o sistema comercial internacional "não é perfeito", mas considera que atingiu um enquadramento legal capaz de oferecer confiança.



A diretora do FMI falou da recente renegociação do Tratado de Comércio Livre para a América do Norte, em vigor desde 1994, entre os Estados Unidos, México e Canadá, como um bom exemplo de trabalho coletivo.



"Temos de utilizar esse impulso para transformar a tensão em reconciliação", sublinhou Lagarde, referindo-se diretamente ao presidente norte-americano, Donald Trump, que criticou recentemente a Organização Mundial do Comércio (OMC).



Para Trump, a OMC deixou-se manipular pela República Popular da China.



As tensões comerciais encontram-se no centro dos debates que decorrem esta semana em Nusa Dua, Bali, entre os participantes da reunião do FMI.



No mesmo encontro, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmou que "todos os países vão sofrer efeitos negativos" devido ao adiamento dos projetos de investimento o que, sublinhou, pode afetar a atividade económica.



Na terça-feira, o FMI publicou as novas projeções macroeconómicas e que indicam uma redução na expansão da economia global (3,7% em 2018 e 2019) como consequência das dúvidas provocadas pelas tensões económicas entre Washington e Pequim.