FMI quer que reguladores e bancos centrais apoiem financiamento sustentável

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pretende que os reguladores e bancos centrais apoiem os mercados de financiamento sustentável, numa altura em que o custo de avaliação de práticas sustentáveis no mercado é elevado.A instituição sediada em Washington define finanças sustentáveis como "a incorporação de princípios ambientais, sociais e de governança (Environment, Social and Governance, ESG, na sigla em inglês) nas decisões de negócios, desenvolvimento económico e nas estratégias de investimento"."Os reguladores e bancos centrais podem apoiar ainda mais o desenvolvimento de mercados relacionados com ESG através de aumento de perceção e oferta de liderança intelectual na avaliação de riscos de ESG", pode ler-se no capítulo seis das Perspetivas Económicas Mundiais ('World Economic Outlook') do FMI.O capítulo analítico, dedicado ao financiamento sustentável, sugere ainda que "os decisores políticos devem incorporar princípios de ESG, particularmente riscos financeiros relacionados com o clima, na monitorização e avaliação da estabilidade financeira, e na microsupervisão (como em testes de 'stress')"."[Os decisores] podiam considerar incentivos para começar imediatamente mercados financeiros 'verdes'", de acordo com o FMI, que também refere a possibilidade de que as agências de 'rating' e outros fornecedores de dados financeiros possam integrar "informação material sobre financiamento sustentável nos 'ratings' de créditos e noutras avaliações".O Fundo reconhece, no entanto, que as agências de notação financeira já deram "passos significativos na incorporação de princípios ESG nas suas avaliações de crédito dos emitentes", e no caso da União Europeia a regulamentação do setor "está em curso".Nos passos necessários para "estimular o crescimento do financiamento sustentável" estão "a estandardização da terminologia de investimento sustentável", "reporte consistente de práticas empresariais ESG" e "clarificação do papel dos fatores de ESG numa prudente governança de investimento por parte dos reguladores", indica a organização."O FMI vai continuar a incorporar considerações relacionadas com ESG, particularmente relacionadas com alterações climáticas, quando for crítico para a macroeconomia", assegura a instituição liderada por Kristalina Georgieva, que planeia apresentar "investigação adicional" sobre o tema no Relatório Global de Estabilidade Financeira em 2020.