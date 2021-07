Gasolina sobe mais um cêntimo na segunda-feira

O preço da gasolina deverá voltar a aumentar um cêntimo na próxima segunda-feira, não sendo expectável alteração no valor do gasóleo. O preço médio da gasolina fixava-se esta sexta-feira em 1,716 euros e o do gasóleo 1,509 euros, segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).Os preços dos combustíveis mantêm-se assim, segundo as contas do ‘Jornal de Negócios’, nos valores mais altos, sendo necessário recuar nove anos para encontrar números semelhantes. A variação dos preços mostra que o litro da gasolina atingiu o valor máximo em abril de 2012, quando chegou a 1,738 euros por litro, num momento em que o barril de Brent custava mais de 120 dólares.