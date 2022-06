Banco de Portugal prevê que economia portuguesa cresça 6,3% este ano

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, revelou esta quarta-feira que a inflação deve aumentar para 5,9% em 2022, igualando o cenário anteriormente considerado adverso e acima dos 4% do cenário-base de março, antes de cair para 2,7% em 2023 e 2% em 2024.

No Boletim Económico de junho, esta quarta-feira divulgado, o BdP explica que "o aumento recente da inflação reflete sobretudo pressões externas", assinalando que, mesmo excluindo energéticos, o deflator das importações de bens deverá apresentar uma taxa de crescimento próxima de 11% em 2022, desacelerando para cerca de 1,8% em média em 2023-24.

"A tendência ascendente dos preços externos --- iniciada em 2021 com o impacto da recuperação rápida da procura global e reação mais lenta da oferta --- acentuou-se com a invasão russa da Ucrânia", refere o documento, que alerta para este impacto nomeadamente nos produtos energéticos e alimentares.

O Banco de Portugal (BdP) prevê que a economia portuguesa cresça 6,3% este ano, acima dos 4,9% previstos anteriormente, apontando para expansões de 2,6% em 2023 e de 2% em 2024, segundo o Boletim Económico esta quarta-feira divulgado.

Com as novas projeções, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é revisto em alta de 1,4 pontos percentuais (p.p.) em 2022 e em baixa de 0,3 p.p. em 2023.

No boletim económico de junho, o BdP justifica a previsão para este ano com o efeito 'carry-over' de 2021 (3,7 p.p.) e os 2,6% registados no primeiro trimestre de 2022, mas também com a acentuada desaceleração no resto do ano, com esperada estagnação, em média, nos segundo, terceiro e quarto trimestres do ano, o que terá impacto no crescimento do próximo ano.