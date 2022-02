Governo altera já as tabelas de IRS

O Governo vai alterar as tabelas de IRS para todos os contribuintes já este mês. Segundo apurou o CM, a ideia é adaptar as tabelas de retenção mensais aos aumentos verificados e aos nove escalões de imposto que o novo Orçamento do Estado para 2022 vai consagrar. O CM sabe que, passados dois meses o Executivo já tem informações suficientes que permitem concluir que as retenções na fonte estão muito acima do desejável, o que obrigaria a um grande volume de reembolsos em 2023, e que existem contribuintes que passaram a ganhar menos porque mudaram de escalão com o aumento salarial.