Ikea Portugal aumenta salário de entrada para 750 euros brutos mensais

A Ikea Portugal aumentou o salário de entrada na empresa de 700 para 750 euros brutos mensais, um valor que é superior ao Salário Mínimo Nacional (SMN), anunciou esta quinta-feira a cadeia sueca de mobiliário e decoração.

"A partir deste novo ano, o salário mínimo de entrada para colaboradores Ikea, a tempo inteiro, aumenta de 700 euros para 750 euros brutos mensais", sendo que "este valor é superior ao SMN, estipulado por lei em 705 euros para 2022, e ao qual é adicionado o subsídio de alimentação, seguro de saúde, entre outros benefícios", refere a empresa.

"Na Ikea continuamos a trabalhar, diariamente, para sermos um empregador de excelência, para assegurarmos o bem-estar dos nossos 2.600 colaboradores e a estabilidade dos seus rendimentos", afirma Cláudio Valente, diretor da área de pessoas e cultura ('people & culture manager') da Ikea Portugal, citado em comunicado.

"Acreditamos que com mais este passo, conjuntamente com outras empresas líderes do setor que já anunciaram movimentos semelhantes, continuamos a valorizar o retalho enquanto setor empregador de referência no país", prossegue.

"Ao mesmo tempo, convidamos os decisores públicos a considerar medidas cada vez mais arrojadas para potenciar a melhoria dos níveis de vida e do poder de compra da maioria das famílias portuguesas", desafia o responsável.

Para este ano, o plano de compensações e benefícios da Ikea tem especial foco na parentalidade, o qual "acaba de ser atualizado", reforçando apoios.

O montante de "Ajuda de Nascimento", para todos os colaboradores que se tornam pais biológicos ou por adoção, aumenta para 665 euros brutos (um aumento de 48% face ao ano anterior), o programa "Passa mais tempo com o teu bebé" que dá a possibilidade de estender a licença parental (biológica ou por adoção) por mais dois meses, "para além do período regular estabelecido pela Segurança Social, aumenta também o seu apoio mensal para 665 euros brutos (um aumento de 84% face ao ano anterior)".

Além disso, "a Ikea continua a disponibilizar o One Ikea Bonus (sistema de bónus anual para todos os colaboradores, associado aos resultados de negócio) e o 'TACK!' - uma contribuição adicional para as reformas de todos os colaboradores elegíveis".