INE revê valor do excedente nas contas públicas de 0,2% para 0,1%

As Administrações Públicas registaram um excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, correspondente a 403,9 milhões de euros, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), revendo o valor avançado em março de 0,2%.

De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2019 o saldo das Administrações Públicas (AP) (capacidade de financiamento) atingiu 177 milhões de euros, o que correspondeu a 0,1% do PIB (-0,3% em 2018)", pode ler-se no documento hoje divulgado pelo INE.

Apesar da revisão em baixa, face ao valor divulgado em março, trata-se do primeiro saldo orçamental positivo de Portugal desde 1973.