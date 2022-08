A inflação galopante está a esmagar os aumentos salariais dos trabalhadores, que subiram, em média, 3,1% para 1439 euros . A conclusão é do Instituto Nacional de Estatística mostrando que, no segundo trimestre do ano, a remuneração brutal mensal média já tinha diminuído, em termos reais, 4,6%. Ou seja, apesar dos aumentos, perderam poder de compra.









