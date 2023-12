Comprar um cabaz com 16 produtos essenciais na mesa de Natal dos portugueses, como bacalhau, peru, vinho ou azeite, pode este ano custar mais de 50 euros, de acordo com informação avançada pela associação de defesa dos consumidores Deco. Há um ano, os mesmos produtos custavam 46,31 euros, menos cerca de 10% do que em 2023.









