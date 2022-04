Todos os pagamentos de portagem das autoestradas, ou pontes, por regularizar passaram a estar disponíveis online em todas as páginas das operadoras, graças a um acordo de interoperabilidade. Já o pagamento está disponível nas páginas da Via Verde, Ascendi, Vialivre e Globalvia/Portvias.





No caso das portagens exclusivamente eletrónicas, as passagens registadas sem dispositivo eletrónico podem ser regularizadas nos CTT, no prazo de 15 dias úteis. Só depois desse período, os registos ficam disponíveis nos portais de pagamento, segundo comunicado da Infraestruturas de Portugal.