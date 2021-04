A taxa de juro do crédito à habitação não pára de descer. Segundo dados esta segunda-feira revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os juros para a compra de casa fixaram-se nos 0,841% em março (0,853% no mês anterior).Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,716% em fevereiro para 0,705% em março. No mês em análise, o capital mé...