Juros portugueses a cinco anos nunca estiveram tão baixos

As taxas de juro implícitas nas obrigações portuguesas estão a cair.

19:30

As taxas de juro implícitas na dívida portuguesa a 10 anos estão a cair 6,3 pontos base para 1,654%, o que corresponde ao valor mais baixo desde Abril de 2015. Já a taxa de juro associada à dívida a cinco anos está a cair 8 pontos para 0,326%, o que representa o valor mais baixo de sempre neste prazo.



Também o prémio de risco está em mínimos. O spread da dívida a 10 anos de Portugal face às bunds alemãs está nos 112 pontos base, o que já não acontecia desde Abril de 2010.



A queda está assim a ser generalizada nas obrigações portuguesas, numa altura em que a ditar este desempenho está a perspectiva de menor pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para alterar as políticas vigentes, nomeadamente no que toca ao programa de compra de dívida - actuamente de 30 mil milhões de euros por mês -, bem como no que respeita à taxa de juro directora, que se encontra em zero.



A contribuir para esta perspectiva estão os dados económicos, numa semana que será marcada pela divulgação da taxa de inflação de Março. Os últimos dados conhecidos são de Fevereiro, mês em que a inflação caiu para 1,1%, o que representa o menor aumento de preços desde 2016.





Esta terça-feira, Espanha já revelou os seus dados referentes à inflação de Março, tendo reportado um ligeiro aumento face a Fevereiro, passando de 1,1% para 1,2%.