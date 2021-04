Justiça declara insolvência da têxtil Coelima em Guimarães

O Juízo de Comércio de Guimarães declarou esta quinta-feira a insolvência da têxtil Coelima, de Guimarães. A empresa, fundada em 1922, tem 253 funcionários e, segundo o pedido de insolvência, tinha no final de 2020 um passivo contabilístico de 29,5 milhões de euros, devidos a cerca de 250 credores, como o CM noticiou ontem.

Para administrador da insolvência foi nomeado Pedro Pidwell, que geriu casos como o da Ricon. A sentença fixa em 30 dias o prazo para a reclamação de créditos.

A Caixa Geral de Depósitos e o Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas são os maiores dos cerca de 250 credores.

No pedido de insolvência, entregue no dia 14 deste mês, é indicado que a Coelima não tem dívidas vencidas e não pagas à Autoridade Tributária, bem como não existem salários em atraso na empresa. O maior passivo é detido pela Caixa Geral de Depósitos (cerca de 8,5 milhões de euros), que detém a hipoteca de vários imóveis da têxtil. Segue-se o fundo gerido pela PME Investimentos, com cerca de 7,8 milhões. Entre os credores mais significativos estão a António de Almeida & Filhos, que pertence ao mesmo grupo têxtil da Coelima (MoreTextile), com cerca de 2,2 milhões de euros, e a própria MoreTextile, com 1,26 milhões.

No pedido de insolvência, a empresa indica que "a breve trecho se encontrará impossibilitada de cumprir com as suas obrigações nas respetivas datas de vencimento". A maioria do passivo de curto prazo diz respeito a financiamentos obtidos (46%) e dívidas a fornecedores (35%). É ainda confirmado o que fonte oficial da Coelima tinha já indicado ao CM: quebra de 62% nas vendas devido à pandemia e situação de tesouraria "insustentável".

Apesar da insolvência iminente, a Coelima "entende que a empresa é viável". Por isso, pretende apresentar um plano de recuperação que pretende a continuidade da atividade da têxtil quase centenária e que emprega atualmente 253 trabalhadores.



Ontem, foram realizados vários plenários com os colaboradores, que temem o despedimento. "Todas as formas de luta estão em aberto", referiu Francisco Vieira, do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes.