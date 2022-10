O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu revogar o arresto da pensão de reforma de Manuel Pinho, no valor de 26 561 euros/mês, que foi pedida pelo Ministério Público (MP) e decretada pelo juiz Carlos Alexandre.



No acórdão, a que o CM teve acesso, os desembargadores consideram que a reforma do ex-ministro da Economia não resulta do “pacto corruptivo” alegadamente combinado entre Pinho e Ricardo Salgado, presidente do Banco Espírito Santo (BES).









