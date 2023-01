Os investidores que foram lesados no escândalo do Banco Português de Negócios (BPN) ganharam a esmagadora maioria dos processos que foram divulgados pela DGSI, em dezembro de 2022. Nos 13 acórdãos que o CM consultou, apenas um foi favorável ao Banco BIC Português (EuroBic), o sucessor do BPN, que vai ter de pagar 1,535 milhões euros aos investidores, mais juros de mora.









