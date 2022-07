A escalada dos preços do crude graças à guerra na Ucrânia e um recorde nacional de consumo de gasolina e gasóleo em março foram a combinação perfeita para que os lucros da Galp disparassem 153%, face ao mesmo período do ano passado.



Os resultados apresentados esta segunda-feira pela petrolífera revelam proveitos nos primeiros seis meses no valor de 420 milhões de euros – o equivalente a um encaixe diário de 2,3 milhões de euros –, contra 166 milhões de euros no ano passado.









Ver comentários