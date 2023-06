Os operadores de ‘rent-a-car’ e de ‘leasing’ começaram, após a escassez do último ano e meio, a renovar as suas frotas com carros novos, voltando a alimentar a oferta de veículos em segunda mão. “O mercado de usados está a estabilizar e, dependendo do segmento, os preços estão a baixar”, diz ao CM o secretário-geral da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA).









