Mais de 30 mil portugueses aderiram, no ano passado, a uma conta de serviços mínimos bancários. As 30 073 contas criadas significam um aumento de 25% face ao ano anterior. Os dados divulgados esta sexta-feira pelo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, mostram que 75% destas novas contas de serviços mínimos resultam da conversão de contas à ordem já existentes.